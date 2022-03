El curioso caso de Lockan, el niño que sufre el “Síndrome del pelo impeinable”

Locklan Samples, un niño estadounidense de apenas 16 meses está dando bastante que hablar por estos días en redes sociales, luego que se conociera que sufre una extraña condición llamada “Síndrome del Cabello Impeinable”.

En efecto, y tal como muestran las imágenes dadas a conocer por su familia en Instagram, el niño tiene un pelo erizado, que pareciera haber sido electrificado, y con el cual sus padres no hayan que hacer porque es imposible de peinar.

La historia dada a conocer por la revista People, cuenta que Lockan tenía el pelo negro azabache y no era muy diferente del color de su madre Katelyn, pero cuando cumplió 6 meses, ese cabello oscuro fue reemplazado por un tono albino por lo que cariñosamente lo llamaron “pelusa de durazno”.

“Sabíamos que era diferente, pero no sabíamos exactamente cómo. Y luego siguió creciendo y creciendo”, señaló la madre quien reveló que una persona les contó del síndrome en Instagram y decidieron llevarlo al médico.

“La doctora dijo que solo había visto esto una vez en 19 años. No creíamos que fuera ese síndrome por lo raro que es, pero tomaron muestras y un patólogo las examinó con un microscopio especial”, señaló su mamá.

Así, con el paso del tiempo el cabello del bebé se ha vuelto frágil, fácil de romper pero difícil de peinar. Y si bien al principio la familia se asustó, finalmente hoy lo llevan de forma más positiva.

Respecto a los cuidados del cabello del niño, Katelyn explicó que “apenas tengo que lavarlo, a no ser que esté jugando literalmente en la tierra, porque no se engrasa. Es increíblemente suave, y la gente quiere tocarlo todo el tiempo. Apenas lo peino, porque es muy frágil. Trato de ser muy delicada con él y no lo toco a no ser que sea necesario”.