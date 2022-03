La defensa de joven acusado de “hacer perro muerto” en Bar Valdivia

Durante este viernes una funa se hizo masiva a través de Twitter, en contra de un joven por supuestamente, retirarse del Bar Valdivia, sin pagar la cuenta.

Es por esto que el mismo joven, Vicente Gutiérrez, aclaró lo sucedido mediante un hilo de Twitter: “Probablemente leyeron el tuit sobre lo ocurrido en el bar Valdivia. Al respecto me gustaría aclarar lo siguiente: me fracturé el codo estando ahí, el dolor fue mucho así que las DOS amigas con las que estaba me llevaron a urgencias”.

Agregó que “enviaron de inmediato un mensaje al bar para pagar la cuenta. El bar está enterado y el mesero también. Gracias a quienes han manifestado preocupación de la buena”.

Holis. Probablemente leyeron el tuit sobre lo ocurrido en el bar valdivia. Al respecto me gustaría aclarar lo siguiente: me fracturé el codo estando ahí, el dolor fue mucho así que las DOS amigas con las que estaba me llevaron a urgencias. — Vicente Gabriel Gutiérrez Berner (@VicenteGberner) March 4, 2022

Tras la funa, el mismo Bar Valdivia publicó una respuesta:

Post Bar Valdivia

La versión de la hermana

En tanto, la hermana del joven, Camila Gutiérrez, explicó que: “No suelo escribir en defensa de mi hermano ni de casi nadie, porque sé que las funas son algo (aunque doloroso) pasajero y que responder algo acrecienta al monstruito. Esto, sí, me colmó un poco. Alguien puso en esta red que mi hermano hizo perro muerto en el Bar Valdivia”.

“Junto a sus amigos, afectando al mesero. Esta persona asegura “haberlo visto”. Lo cierto es que: Se dislocó el codo en el bar e incluso llegaron meseros a ayudarlo. El dolor era tanto que pidieron la cuenta pero se tuvo que ir con las DOS amigas con las que andaba a urgencia”.

“Ambas amigas le escribieron al bar para pagar la cuenta apenas se fueron, cosa que también hice apenas desperté”, indicó.