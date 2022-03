Tatiana Merino se luce en Australia: fue premiada como la mejor trabajadora de compañía de aseo

La actriz Tatiana Merino desde el año 2016 se fue a vivir a Australia y al año siguiente ingresó a una empresa de aseo que presta sus servicios a diferentes tiendas del país.

Y ahora a cinco años de trabajar en la misma compañía, fue premiada como una de las colaboradoras más comprometidas con su trabajo, y fue premiada con un diploma y un cheque de 100 dólares por parte de su jefa.

Merino aseguró a LUN que “fue como una inyección de energía, una gran gratificación. Me alegro de que se den cuenta que hago las cosas con amor. Mi trabajo no es un trabajo. Yo la paso bien. No importa lo que tú hagas, sino cómo lo haces. En la vida uno siempre debe dejar una huella, donde sea”.

“Todos los días hago la limpieza en tres tiendas. Me gusta trabajar desde temprano, y el horario partía a las 7 de la mañana, pero yo pregunté si podía empezar antes. Así que me despierto a las 5 AM y a las 6:20 ya estoy en mi trabajo”, contó la actriz.