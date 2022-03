“En estado de cadáver”: Helhue Sukni revela las consecuencias que sufrió tras “pool party” de Pamela Díaz

Helhue Sukni subió un video en redes sociales en donde evidenció las consecuencias que sufrió tras asistir el sábado a la “pool party” que realizó Pamela Díaz para celebrar su cumpleaños.

“Todas se ven regias porque están todas operadas”, señaló la mamá de “La Fiera” en la fiesta de cumpleaños de su hija👇https://t.co/bVwOgrrToT — Publimetro (@PublimetroChile) March 7, 2022

En un registro que compartió en Instagram, la abogada mostró cómo se sentía tras ser una de las invitadas en la fiesta de piscina.

“¡Hola amigos! ¿Cómo están? No puedo ni hablar. Estoy hasta con tos. Estas son las consecuencias del día de ayer (sábado)”, señaló.

“Me duele todo el cuerpo, llegué anoche y no me saqué ni la pintura. Tengo sueño, tengo tos, tengo sed, me he tomado como cinco vasos de esto, ya voy para el sexto”, relató.

Tras esto, afirmó que “¿Saben cómo se llama esto? Cuando uno está en estado de cadáver. La gente vulgarmente le llama caña, muy fea esa palabra. Mejor decir un cadáver. La tía Helhue es un cadáver”.

“La Fiera” celebró su cumpleaños con una gran fiesta de piscina, en donde estuvieron cerca de 60 invitadas👇https://t.co/6Nw5QQ0SNP — Publimetro (@PublimetroChile) March 7, 2022

“Así que estoy convertida en un cadáver. Tengo el pelo pegado, asqueroso. Llegué a acostarme, lo único que sé es que me fueron a buscar, que en la mitad del camino me sentí como el hoyo”, expresó.

La fiesta

Sobre la fiesta, afirmó “que manera de bailar, de tomar, de comer, ¡Valor! Tengo muchas cosas que contarles porque dentro de todas estas mujeres hermosas, que habían puras cabras bonitas, jóvenes, yo era la más de edad con la mamá de la Pamela. Regia la mamá de la Pamela”.

Además, aseguró que el cumpleaños “fue fenomenal”, aunque luego volvió a evidenciar las consecuencias tras ir a la fiesta.

“Ahora solamente soy un cadáver. Besos. No puedo ni hablar”, remató.

