Mon Laferte sorprende a sus seguidores con particular pedido

Mon Laferte sorprendió este inicio de semana a sus seguidores con un particular pedido de ayuda.

[ Niño se hace viral interpretando a Mon Laferte y así reaccionó la cantante ]

A semanas de haberse instalado en su hogar, en México, con su hijo recién nacido, Joel, la cantante nacional se ha dedicado ha relatar en sus redes sociales cada momento que ha vivido junto a su primer heredero y el vínculo que ha ido generando con él.

El pedido de ayuda de Mon Laferte para sus seguidores. Fuente: Instagram.

Situaciones cotidianas, como el cambio de pañales, alimentación y ahora, su necesidad de entregarle momentos inolvidables junto a ella en el ámbito donde ella se desarrolla: la música.

El pedido de ayuda de Mon Laferte

“Necesito que me recomienden música para niños. No quiero Baby Shark y lo único que me gusta es @31Minutos”, publicó la artista en una de sus historias de Instagram, dando cuenta de su necesidad de traerle sus primeros recuerdos musicales a su hijo.

Su llamado de ayuda, por cierto, tuvo respuesta entre sus seguidores, quienes le aportaron con datos de bandas infantiles para su hijo.

Conductor del estelar “De tú a tú”, de Canal 13, quedó asombrado con un artículo de uso diario al el del...👇https://t.co/jDvPxqVGqm — Publimetro (@PublimetroChile) March 7, 2022

Cabe recordar que hace poco más de dos semanas la cantante nacional había presentado oficialmente a Joel en su cuenta de Instagram, con una fotografía y una publicación en la que reconoció que “con mi pareja lo estamos dando todo y aún así no tenemos tiempo (...) esta etapa es hermosa, es muy demandante, pero definitivamente hermoso y soy la más feliz, feliz del planeta. ¡Soy mamá!”.