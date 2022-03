“No me busques más”: El fuerte mensaje de padre a su hija antivacunas

A través de redes sociales, se ha viralizado un tuit de una joven antivacunas que relata que se perderá su primer día de clases en la universidad por su voluntad de no inocularse contra el COVID-19.

Según rescata The Clinic, se trata de Christhina Miranda, estudiante de la Universidad de Chile que asegura no poder asistir a clases por no tener pase de movilidad.

“Podría entrar con PCR máximo 72 horas tomada la muestra, pero los resultados por lo bajo se demoran eso. Me critica mi papá. Por aferrarme a mi libertad”, escribió.

Mañana me perderé mi 1 día de clases en la universidad de chile

por no tener pase de movilidad, podría entrar con pcr max 72 hs tomada la muestra pero los resultados por lo bajo se demoran eso... Me critica mi papa...

Por aferrarme a mi libertad #chaopase #finalpase — Cristhina Miranda Lepe (@lepe_miranda) March 6, 2022

Posteriormente, la joven añadió otro tuit con una captura de pantalla, en donde se ven una serie de mensajes escritos por su padre, en donde la critica fuertemente.

“Hablas de principios y ni siquiera respetas lo que dice tu padre y lo bloqueas por nada. Eres pura boca y tan contradictoria”, inició el hombre.

“No sé a quién quieres impresionar con el show de no vacunarse. Personas mucho más débiles de salud que tú lo hicieron. Te buscas problemas tu sola”, añadió el sujeto.

Finalmente, el padre continuó con sus críticas, reiterando su malestar.

“No me busques más ,ni me llames ni nada. Te traté de dar unas lindas vacaciones y me faltas el respeto así. Olvídate, la embarraste conmigo. Eres puro show y no tienes ningún principio”, decretó.

La publicación se ha llenado de todo tipo de comentarios, donde critican a la joven por no vacunarse, e incluso, algunos aplauden la actitud del padre.

“Dirección de tu viejo, para mandarle unas cervezas”, señaló un usuario. “Pues celebro a tu papá, es de todo sentido común sus palabras. Por lo demás me parece innecesario dar a conocer esta conversación, solo por el deseo de validar tu punto”, añadió otro.