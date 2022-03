“¿Me abren, por favor?”: hombre quedó encerrado en un banco y debió pedir ayuda por redes sociales

Un hombre se volvió viral luego que pidiera ayuda en redes sociales tras sufrir un insólito hecho: quedó encerrado en un banco.

Según informa TN, Esteban Cervi es un argentino residente en España, el cual se encuentra en suelo trasandino para realizar unos trámites.

Estuvieron una hora afuera del colegio esperando que abrieran las puertas, sorprendidos porque no llegaba nadie👇https://t.co/h02fQ6O36P — Publimetro (@PublimetroChile) March 8, 2022

En ese marco, señaló al medio que fue a una sucursal bancaria “para cerrar la cuenta y sacar un reloj que era de mi viejo que falleció súbitamente en 2013″.

Sin embargo, cuando ingresó a la zona de las cajas de seguridad, la puerta se cerró detrás de él y no pudo volver a abrirla.

“Al finalizar mi trámite, el empleado cerró la reja de la ventanilla, se fue a realizar otras tareas y cuando quise salir, la puerta por donde había ingresado estaba cerrada”, relató.

Ante esto, subió un mensaje a su cuenta de Twitter, la cual rápidamente se viralizó. “Hola @Santander_Ar me dejaron encerrado en las cajas de seguridad ¿Me abren, por favor?”, expresó.

De igual manera, afirmó que “me cansé de gritar y no tienen timbre, por suerte llegan datos móviles”.

Hola @Santander_Ar me dejaron encerrado en las cajas de seguridad.



¿Me abren por favor?



Me cansé de gritar y no tienen timbre, por suerte llegan datos móviles. pic.twitter.com/awYvN0ljwC — Esteban Cervi (@EstebanCervi) March 7, 2022

¿Qué pasó?

Finalmente, al no lograr salir del lugar, llamó al 911. Y tras 20 minutos, llegaron oficiales al lugar y dieron aviso en el banco, siendo auxiliado el hombre.

“Los oficiales me tomaron los datos, me alcanzaron agua, realmente se portaron muy bien conmigo y se los agradezco. Finalmente, el gerente se dirigió a donde yo estaba, se disculpó y me explicó que en el lugar donde me quedé encerrado no había timbre, cosa que yo ya me había dado cuenta”, expresó.

Cervi en la actualidad está estudiando si presenta una acción judicial contra el banco, agradeciendo que “por suerte tenía el celular de Argentina, sino no me hubiese podido comunicar”.