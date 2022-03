Tío distraído hizo madrugar a su sobrino y lo llevó por error al colegio un día sábado

Moisés Audeves se volvió viral, haciéndose conocido como el tío distraído.

Esto luego que hiciera madrugar a su sobrino Abraham y lo llevara por error al colegio un día sábado.

Según relató en un video en TikTok, “se quedó a dormir conmigo, no me acordaba que era sábado, me levanté y lo desperté y le dije te llevo a la escuela y como está chiquito no sabía nada”.

Tras esto, llegaron al establecimiento, en donde estuvieron una hora esperando que abrieran las puertas, sorprendidos porque nadie más llegaba.

“Qué gente tan irresponsable que no ha llegado a la escuela”, señala el tío.

Sorpresivamente, pasó por el lugar un compañero del menor, preguntándoles qué hacían allí un sábado.

Finalmente, Moisés contó que su sobrino “se enojó y todo el camino me venía diciendo cosas”.

