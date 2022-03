Escándalo por arriendo de pieza en Lo Barnechea a $125 mil y que incluye trabajo con niños

Un aviso publicado en compartodepto.cl encendió las alarmas en redes sociales, y ahora es materia de discusión.

Se ofrece arriendo de una pieza en la comuna de Lo Barnechea, con acceso a baño, sala de estar y un patio, a $125 mil, pero realizando labores domésticas y cuidado de niños.

Por otro lado, se le suma un computador, el que puede ser de la estudiante o profesional, tras un año de trabajo.

Polémico arriendo

Quien publicó el aviso explicó sus motivaciones a Radio Biobío: “Tengo tres niños, a los que cuido y me es muy difícil. No tengo asesora. Pensé que alguien podría interesarse en arrendar una pieza, baño, sala, patio, estacionamiento y apoyarme en los desayunos con los peques”.

“Si me puede ayudar más feliz, no es la idea lucrar, sino que apoyarnos… Vi avisos por el sector y solo las piezas van de $250 mil a $450 mil, por eso me pareció bien lo que ofrecí, pero al parecer se mal entiende”, precisó.

Las tareas a cumplir serían: A las 07:00 horas preparar desayuno, snack y colación para los niños; y a las 18:30 hacer comida.