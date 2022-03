“Suena raro, pero hay un gato que me roba las zapatillas”: denuncian a felino tras desaparición de prendas en La Cisterna

Un vecino de La Cisterna denunció que un gato sería el responsable del robo de zapatillas que ha sido víctima desde hace cuatro meses.

Según informa LUN, Kevin Peña relató que ha sufrido la pérdida de tres zapatillas y de una sandalia, las cuales están avaluadas entre 80 a 90 mil pesos cada par.

En ese sentido, indicó que felino se lleva solamente una zapatilla y no el par completo, pero igual esto deriva en que ya no puede utilizar dicho calzado.

La denuncia la realizó en Sosafe, en donde relató que “suena raro, pero hay un gato que me roba las zapatillas. Ya se me ha llevado cuatro zapatillas y dejándome una de cada par”.

Tras esto, más vecinos se sumaron a las palabras de Peña, indicando que a ellos se le han perdido calcetas y ropa interior.

El principal sospechoso

Las miradas del vecino apuntan a Lucas, gato que vive en una casa cercana a la suya. En ese sentido, relata que el felino es naranjo, “muy parecido a Garfield”, quien actuaría acompañado de su hermano, un minino de colores blanco, negro y naranjo.

“Puede que sean ellos, no sé, pero son los gatos más cercanos a la casa. No le he comentado al vecino porque no tengo ninguna prueba para culpar a sus gatos. Y me da pena acusarlos (ríe)”, relató al citado medio.

El último robo ocurrió hace dos días, lo que derivó en la molestia del padre de Peña, quien cambió el plan anticovid que tenían en la casa, en donde dejaban las zapatillas afuera de la vivienda.

“Mi papá dijo ‘ya basta, desde ahora dejaremos la zapatilla adentro de la casa o del auto’”, expresó.

En tanto, el veterinario diplomado en Etología Clínica y bienestar animal y vicepresidente de la Asociación de Etología Clínica Veterinaria de Chile (Asecvech), Gaspar Romo, señaló también en LUN que no hay un consenso en por qué los gatos tienen estas actitudes.

“No es algo que esté estudiado, pero si está súper documentado. Hay varios gatos que lo hacen, lo he visto en noticias internacionales”, indicó.

“Y me ha tocado trabajar con un par de gatitos que manifiestan este tipo de conductas. Lo que más se plantea es que tiene que ver con un tema de aburrimiento, de falta de estimulación, que lo lleva a entrar a otras casas a sacar objetos como una alternativa para estimularse adecuadamente y desarrollar conductas de juegos orientadas a estos objetos”, concluyó.