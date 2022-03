“El Primer Perro de la República”: la foto de Brownie Boric con banda presidencial

A minutos de haber asumido como Presidente Gabriel Boric, Brownie apareció en su cuenta de Instagram con banda presidencial.

En la publicación, la mascota de la familia del Mandatario figura en dos imágenes con una banda.

“Me encuentro aquí frente a ustedes, en la que es una de las grandes sorpresas del destino, yo, un perrito quiltro, me convierto, por elección popular en el Primer Perro de la Republica”, se expresa en la publicación.

Y así se convierte en el Mandatario más joven de la historia del país.👇https://t.co/idwhDt5JoY — Publimetro (@PublimetroChile) March 11, 2022

“La vida quiso que yo fuese adoptado por esta gran familia, y ustedes, al elegir a @gabrielboric, me han traído a esta posición. Gabriel, tu encuentro no es algo casual: para mi es un poco ilógico, he vivido un acto histórico. Sin embargo aquí estaré, como uno más de tu familia, para apoyarte y acompañarte desde tu hogar en Punta Arenas, en todo lo que necesites”, indicó.

Tras esto, afirmó que “como primer perro de la República, juro ser el mejor amigo de cada una y uno de ustedes, pondré el alma en el ruedo y haré todo lo que esté a mi alcance y en mis patas por canalizar sus peticiones para que sean conocidas y escuchadas. Me comprometo a dar voz a las demandas que me han hecho llegar, y mover mi colita para luchar por sus ideales .Con el cerebro del espantapájaros, el corazón del leñador de hojalata y el coraje del León haré frente a la adversidad, y aunque los tiempos se pongan difíciles, les prometo: No me rendiré, nunca. Yo no me rendiré, no!”.

“Debemos ser cual veloz torrente, y con la fuerza de un gran tifón, todos unidos en comunidad por impulsar los cambios que nos hemos impuesto. Aún así, hay que mantener la calma en la tempestad, siempre en equilibrio. Por una mayor justicia y respaldo, no como en la Granja de Animales, si no una real y en igualdad de condiciones”, señaló.

El retrato presidencial ya se encuentra en el Palacio de La Moneda.👇https://t.co/OumB0sFLCc — Publimetro (@PublimetroChile) March 11, 2022

Luego de esto, indicó que “desde mi hogar en la Patagonia, donde los árboles se inclinan ante la fuerza del viento, apoyaré de forma descentralizada y desinteresada a mis compañeros animales y sus humanos, por un vivir mejor en comunidad (aunque si el humano me quiere dar esos premios que me gustan no me enojo)”.

“Y recuerden..., ante el odio y negatividad: ¡Hakuna matata! ¡Para proteger al mundo de la devastación!¡Para unir a los pueblos dentro de nuestra nación!¡Para denunciar los males de la verdad y el amor!¡Para extender nuestro reino hasta más allá de mi reja! Ladremos fuerte, ¡¡Woof!!”, concluyó.

“Y tu, cuantas referencias ves?”, señaló finalmente Brownie en uno de los comentarios.

