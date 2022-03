La especial petición de Vanesa Borghi en Instagram tras quiebre amoroso

Vanesa Borghi realizó en Instagram una petición tras el fin de su matrimonio con Danilo Sturiza.

Vanesa Borghi sinceró que se separó. “Lo sigo amando de otra manera, es alguien que respeto y quiero”, comentó. 👇https://t.co/jybPEUqz08 — Publimetro (@PublimetroChile) March 12, 2022

“Comienzo el día pidiendo por favor que se respete el término de nuestra relación, ya que es suficientemente dolorosa una separación”, partió diciendo en sus historias.

Tras esto, indicó que “nos amamos mucho y respetamos lo que fueron 11 años de ser familia y compañeros, simplemente tomamos caminos distintos, algo totalmente válido”.

“Nos seguimos queriendo y por esto pido que no se inventen cosas que solo hacen daño”, concluyó Borghi.

Cabe mencionar que hace unos días confirmó el fin de su relación amorosa. En conversación con LUN, indicó que “creo que ya venía un desgaste, aunque seguimos siendo muy buenos compañeros. Yo fui la que tomó la decisión de no continuar porque quiero lo mejor para los dos, que seamos felices y podamos entregar el cien por ciento”.

“Yo lo adoro con todo mi corazón y eso no se va a acabar porque es una persona que ha estado conmigo tanto tiempo. Lo sigo amando de otra manera, es alguien que respeto y quiero. Aunque duela, decidí no continuar”, expresó.

Sobre las razones del quiebre, Borghi indicó finalmente que “el proceso de que no quedé embarazada tan rápidamente influyó. Me da mucha pena decirlo, pero es así. Algunas parejas puede que se acerquen y otras que no pueden concretarlo se alejen. Por el bien de los dos, yo preferí que cada uno siguiera su camino”.

Revisa la petición de Vanesa Borghi