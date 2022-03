La indignación de Neme por discriminación a estudiante en el Metro: “Estos cobardes de porquería se esconden en el corporativismo”

La historia de la estudiante que fue discriminada en el Metro, ya ha provocado el enojo de varios, entre ellos José Antonio Neme.

Una estudiante de enseñanza media, que aún no tiene su pase escolar (TNE) pidió en el Metro que la dejaran pasar, mostrando su certificado de alumna regular, pero no accedieron.

Esto provocó una discusión que, de acuerdo a la hermana de la escolar, terminó con dichos de burla y de discriminación de la trabajadora del tren subterráneo.

Al no tener la TNE pidió ingresar con su certificado de alumna regular, y la trabajadora le habría dicho que con todo lo que come pasar...👇https://t.co/BQvM7eqEp7 — Publimetro (@PublimetroChile) March 17, 2022

“Me acerqué a esta señora en Metro Lo Prado Línea 5 el día de hoy 16 de marzo alrededor de las 08:00 am a conversar de buena fe, pidiéndole por favor si podría dejar a mi hermana estudiante pasar con certificado de alumno regular, ya que no cuenta con su pase aún. No todos los días podemos pagar su pasaje de adulto y el pase está agendado para abril”, indicó en su cuenta de Facebook.

“Todos los días tiene que pedir que la dejen pasar, todos los días es un problema pero hoy se pasaron. La señora le dijo que mejor dejara de comer, que con lo gorda que estaba mejor pague su pasaje”, señala el texto que la joven subió a redes.

La indignación de Neme

El conductor de “Mucho Gusto”, José Antonio Neme, luego de visibilizar este caso aseguró que “estamos en una selva. Uno quisiera, desearía, esperaría, exigiría que las cosas fueran diferentes. Está bien que los medios de comunicación junto a María Fernanda estemos visibilizando estas conductas miserables, la mayor de las veces posibles”.

“Estos cobardes de porquería se esconden en el corporativismo. Nadie te hace bullying cara a cara, porque no tienen los cojones”.