Mujer que asegura ser abducida por ovni impacta con revelación: “Creo que estoy embarazada de un extraterrestre”

Hace unos meses causó revuelo en la prensa argentina el caso de una mujer que aseguró haber sido abducida por un ovni.

La mujer estuvo 24 horas desaparecida y apareció a 60 kilómetros de su casa, sin poder hablar👇

Irma Rick habló del hecho con Crónica TV, indicando que se encontraba en su casa en la localidad de Jacinto Arauz en La Pampa cuando ocurrió todo, el pasado 16 de noviembre.

Acorde a su relato, fue encontrada al día siguiente a 60 kilómetros de su vivienda y sin poder hablar.

“Me levanté, tomé dos o tres mates y empecé a ver como que el teléfono tenía unas rayas, interferencias. Comencé a escuchar como un zumbido de viento fuerte en el teléfono y salí a ver pensando que mi marido se había olvidado de algo. Salí y no me acuerdo nada más”, señaló acorde a lo detallado por TN.

La nueva revelación

Meses después de ese hecho, la mujer volvió a hablar públicamente, afirmando que cree estar embarazada de un extraterrestre.

“Estoy embarazada de un extraterrestre. Estoy haciéndome estudios porque puedo llegar a tener un embarazo del extraterrestre. Tengo que hacerme ecografías y esas cosas”, señaló en declaraciones al medio local La Brújula 24.

Finalmente, indicó que “supuestamente quedé embarazada cuando ellos me llevaron. No tengo panza todavía, siento molestia, cosas que me pasan. Tengo que consultarle a la fiscal porque no quiere que hable mucho todavía”.