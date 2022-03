“Vengan de a uno”: Marcela Vacarezza hace dura crítica a Izkia Siches

Este viernes la ministra del interior Izkia Siches hizo un análisis sobre su primera semana en el puesto y, en un video publicado en redes sociales, comentó que le “ha tocado liderar un ministerio exigente”.

Además de esto, la ministra dijo que esto ha ocurrido “sin descuidar mi rol de mamá”. Y es justamente es este comentario que parece haberle molestado a Marcela Vacarezza. Porque la esposa de Rafael Araneda rápidamente dio a conocer su propia opinión a través de Twitter.

Lo hizo a través de un video publicado en redes sociales.👇https://t.co/sr48kG4DQr — Publimetro (@PublimetroChile) March 19, 2022

“Algo me produce cuando ya se empieza a abusar en el discurso “del rol de madre y de mujer”. Muchas mujeres lo han hecho siempre, y no me cabe duda que en peores condiciones. Vengan de a uno”, escribió desafiante Vacarezza en una dura crítica a la ministra de Estado.

Como era de esperarse, el tuit se llenó de comentarios a favor y en contra de lo planteado por la psicóloga que está radicada en Miami.