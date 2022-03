Tremendo fatality: mujer besó a otro en Kiss Cam cuando su novio no estaba en su asiento

Las kiss cam dan para todo y cada cierto tiempo sale a la luz una historia más insólita que la otra. Como esta última que se viralizó en redes sociales.

Durante un partido de NHL entre los Vancouver Canucks y los Detroit Red Wings, comenzá la kiss cam, todo muy normal, hasta que en pantalla aparece un hombre y una mujer, separados por un asiento, que tras mirarse durante unos segundos, decidieron besarse ante el aplauso del público.

Hasta ahí todo bien, pero de pronto, apareció en cámara el novio de la joven, que llega a su asiento sin saber nada de lo que acababa de ocurrir.

Y el hombre de pronto se ve en la pantalla gigante, donde lo muestran como el beso ganador y todo el Rogers Arena estalló de risa.

Esto opta a uno de los mejores vídeos de kiss cam de la historia. ¡Brutal final! 😂😂😂😂pic.twitter.com/Mxr9SoKpqL — Manu Heredia (@ManuHeredia21) March 22, 2022



Las Kiss cam son acusetes

Ya en el año 2020 una Kiss cam se transformó en todo un éxito viral, cuando un hombre fue a ver la «Noche Amarilla» en Guayaquil, en honor a su equipo, el Barcelona. Y bueno, de un momento a otro fue sorprendido besando a una mujer y todo el estadio lo vio, porque la Kiss Cam así lo quiso, y no tenía nada de malo.

Esto hasta que la imagen se viralizó y quedó demostrado por su cuenta de Facebook, que el hombre tenía pareja, es decir, estaba siendo infiel.

Pero se defendió, sí. «La gente siempre busca el mal ajeno, ya destruyeron mi relación. ¿Qué más quieren? Ojalá que esto sirva de algo porque solo le están haciendo daño a un hijo de Dios», escribió.

«En mi defensa quiero aclarar que en ningún momento me moría por besar a mi amiga… y además en el vídeo no se ve ningún beso. No sé por qué dice que nos besamos apasionadamente cuando no hubo siquiera un roce en nuestros labios. Sólo me juzgan y me critican, pero nadie se pone en mis zapatos. Dios no quiera que les pase lo mismo. Soy inocente de la burla», aseguró Deyvi Andrade.