“Con lágrimas en los ojos”: el llamado de Yolanda Sultana al Presidente Boric

Yolanda Sultana realizó un llamado al Presidente Gabriel Boric a través de redes sociales.

“Vi las cartas al Señor Boric, al Presidente de la República. Mi mente y mis cartas veo algo, una espada y una pared. ¿Por qué veo la pared y veo una espada? ¿Quién no lo deja actuar como Presidente a usted?”, manifestó.

“Por que yo le voy a decir algo, señor Boric: el pueblo lo ama, no llegó un mesías, pero llegó un hombre para arreglar las leyes. Yo, con mi mente adelantada dije, usted al recibirse lo que primero debería haber dicho era ‘el quinto retiro’. No le dé vuelta la espalda a su pueblo. Y se lo pide Yolanda Sultana con la mano en el corazón”, expresó.

Tras esto, señaló que “el quinto retiro tiene que retirarse y que la gente lo saque de los bancos porque lo necesita. No está solamente la izquierda pidiéndolo, están todos los colores políticos. Señor Boric, mire a su pueblo y mire a la mente de Yolanda Sultana y mire a los naipes, que no le he fracasado a usted, pero no tengo otra llegada para comunicarme con ustedes, decirle que las papas no se ven buenas para usted”.

“Perdóneme, discúlpenme señor Boric, pero si la plata no es suya, ni tampoco es del Estado, es del pueblo, y usted es un hombre del pueblo. Nació del pueblo, realmente es del pueblo de Punta Arena . Actúe como hijo del pueblo”, afirmó.

“En ese sentido, indicó que “Yolanda Sultana, con las lágrimas en los ojos y con las lágrimas en mi corazón, no esté entre la espada y la pared. Entregue el quinto retiro, sino desde hoy en adelante se le verán graves las cosas”

Por último, la astrólogo señaló que no es el Presidente quien está frenando un nuevo retiro, sino que “hay otra persona que está al lado de él. Pero señor, usted lo tiene todo, deje que actúe como Presidente”.

