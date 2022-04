“Como si me conociera de toda la vida”: Peluquero argentino relata su encuentro con Gabriel Boric

El Presidente Gabriel Boric llegó a Argentina este domingo en su primer viaje internacional como mandatario. Ese mismo día, luego de su arribo, el presidente pidió un peluquero para un corte de pelo, Walter, de Salón Rojo, lo atendió y reveló los detalles en el programa de Radio Mitre “Lanata sin filtro”

El peluquero, quien suele atender al periodista Jorge Lanata, declaró que su interacción con el Presidente Boric fue muy cercana, “como si me conociera de toda la vida”, afirmó.

Boric y Walter. Fuente: Radio Mitre

“Me citaron para las 7 de la mañana”, comenzó su relato, “cuando me entero que le voy a acortar el pelo a un Presidente, a la hora de elegir ropa elegí algo que tapara todos mis tatuajes, para darle un poco de formalidad al asunto”, agregó Walter.

En la entrevista, el peluquero destacó la actitud del Presidente, “llego y me encuentro con una persona que llega muy descontracturada, con un grupo de personas no muy grande, venía en saco y sin corbata. Me atiende una persona como si me conociera de toda la vida, y para mi asombro cuando se saca el saco y se arremanga los brazos estaba todo tatuado como yo”, comentó.

Fue en ese contexto que el Presidente Boric le mostró sus tatuajes y le pidió a Walter que mostrara los suyos, sin embargo, el peluquero no pudo mostrarlos debido a la vestimenta que había elegido.