La venganza de Daniella Chávez contra Bernucci: “Es fiel seguidor de mi cuenta de OnlyFans”

La conejita Playboy Daniella Chávez, tuvo un intenso día en sus redes sociales, luego de que criticara fuertemente al secretario del Colegio Médico, José Miguel Bernucci.

Esto porque el profesional compartió un tuit con una foto falsa, sobre un comentario que habría hecho la modelo al hijo del actor Claudio Reyes.

Ayer Gente enferma falseó y subió este twit, Obvio que jamás escribí y donde doy las Gracias a José Reyes que aclara que es falso! Pero el doctor señor José Miguel Bernucci @Pajarobere lo sube a sus redes para reírse de una Mujer! sube algo Falso para que comiencen a reírse de mí”, escribió refiriéndose al secretario del Colegio Médico y su reacción al tuit photoshopeado.

Chávez fue más allá y le contestó a uno de los usuarios que Bernucci “tiene hasta la cara de enfermo!”.

Pero durante la tarde, Chávez no se quedó callada. “Me encontré una sorpresa. El señor Médico que me ataca y se burla de mujeres es un fiel seguidor en mi cuenta de Onlyfans”, escribió.

“¿Quieren saber si gasta o quiere ver Gratis? Que son locos mis suscriptores jajaja, qué bueno que Twitter es Gratis para poder reírme”, agregando que: “500 dólares al mes”.

Los dichos de Reyes contra Boric

“Tan atorrante que es, cómo puede ser tan atorrante ese w*on. Lo vi cuando estaba firmando la ley de las mujeres futbolistas, que me parece muy bien, y el w*on con una desidia, con las manos en la cadera, con la camisa afuera, la guata pa’ fuera el atorrante”, expresó el comediante en el canal de YouTube “El Facho Cola”.

Luego, el actor disparó contra quienes votaron por el actual mandatario: “Dijimos ‘no aleguen, no lloren cuando sea tarde y la leche ya esté derramada’ (…) Ahora ya, calladitos los w*ones, porque nosotros se los dijimos. Manga de w*eones ignorantes son los que votaron por este atorrante”.

