Todo por no mostrar la hilacha: joven es hospitalizada tras aguantarse sus gases por estar con su novio

Cara Clarke es la protagonista de esta historia contada a través de TikTok, en donde cuenta cómo terminó hospitalizada luego de aguantar sus gases por estar en compañía de su novio, en Louth, Irlanda.

La joven de 19 años publicó una fotografía junto a su pareja “Yo y mi novio haciendo todo juntos y cómodos”. Sin embargo, el relato tuvo un fatal desenlace.

Momentos más tarde, la joven británica volvió a compartir otra imagen en donde se le veía en una cama de hospital afirmando que se debía someter a cirugía de apéndice, porque aguanto demasiado tiempo sus flatulencias frente a él.

Según lo consignado por el medio Mirror, la joven sintió un “dolor de estómago extremo”, y como siempre contenía los pedos “no pensé que estaría en el hospital por ello. Soy bastante tranquila (...) fui al médico con histeria y me derivó directamente al hospital. Tenía tanto dolor que no podía contener las lágrimas”.

“En el hospital comencé a culpar a mi novio, porque siempre me aguanto los pedos cuando está cerca. Llevamos dos años juntos y sigue siendo así”, añadió.

Tras diferentes procedimientos médicos, se confirmó que la adolescente estaba padeciendo apendicitis, y que la patología se puede desencadenar por las obstrucciones de algún desecho sólido que pueda causar inflamación o la acumulación de presión en el apéndice.

Finalmente, fue sometida a la intervención quirúrgica y ahora se encuentra en momento de recuperación, pero tuvo que sacar una moraleja de este percance: desde ahora en adelante dejará salir pedos delante de su novio.