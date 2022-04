Insólito: Compró marihuana, recibió matas de apio y lo denunció a la policía

Un hecho realmente insólito se conoció en redes sociales, luego de que un hombre denunciara que compró marihuana, pero recibió un paquete de apio.

Pero ahí no termina lo extraño del caso, ya que el sujeto estampó la acusación en la policía.

El hecho, que ocurrió el 28 de marzo al sur de la isla de Sumatra, se viralizó tras la publicación de un video en Instagram donde se puede apreciar a la policía riéndose, luego que el hombre de chaqueta verde les explicara la situación.

“Lo compré por 50.000 rupias ($2.850 pesos chilenos)”, afirmó el hombre estafado “pero solo eran hojas ordinarias”.

Uno de los oficiales le informó al hombre -que aseguraba ser un conductor de mototaxi- que en dicho país la marihuana está catalogada como droga ilícita, por lo que corría el riesgo de ser procesado por la posesión de ella. Sin embargo, debido a la “estafa”, finalmente las autoridades dejaron al sujeto en libertad.

De acuerdo a Vice, esta no es la primera vez que ocurren este tipo de estafas, ya que en 2016 se efectuó un arresto a un hombre por sospecha de tráfico de drogas, confiscándole dos paquetes de hojas secas. No obstante, luego de realizar exámenes de laboratorio de narcotráfico, se descubrió que en realidad éstas no se trataban de marihuana.