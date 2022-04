Carlos Caszely se quebró en vivo y confesó que estuvo dos semanas encerrado tras la muerte de su esposa: “No quería más nada”

Durante este jueves Carlos Caszely estuvo como invitado en “Tu Día”, en donde al iniciar la entrevista se quebró tras recordar la muerte de su esposa, María de los Ángeles Guerra, el pasado 22 de febrero, y tuvo que ser consolado por Mirna Schindler y Ángeles Araya.

“Gracias por acompañarnos, este aplauso es para usted, es un honor para nosotros estar con usted esta mañana. Lo queremos y admiramos mucho. Queremos saber cómo está, cómo está su familia y sus hijos”, fueron las palabras de Araya al comenzar la conversación.

Posteriormente, Caszely expresó cómo ha sido este proceso: “Horrible. Complicado. Triste. Cuando veo las imágenes, es difícil...”, comentó con lágrimas.

Cuando se dio esta situación, las conductoras del espacio se acercaron rápidamente al exjugador y le dijeron que no deseaban que el diálogo fuera un sufrimiento para él.

“El sufrimiento va a estar siempre. No sé si llorar de sufrimiento o de ver a la María de los Ángeles tan bonita (dijo mirando la pantalla que mostraba fotos de ambos). Tratamos de sobrellevar esto de la mejor forma, pero es muy difícil”, dijo con sinceridad Carlos.

Luego de esta triste escena, tuvieron que cortar a pausa comercial para que el invitado pudiera reponerse y empezar la entrevista.

15 días encerrado y su inicio en terapia

Mientras transcurría la entrevista en el programa de Canal 13, Carlos Caszely confesó lo complicado que ha sido manejar el luto tras el fallecimiento de su esposa a causa de un cáncer a la columna.

“Después de estar 15 días encerrado en mi departamento, tratando de irme con ella porque no quería más nada”, comenzó a relatar.

A raíz de estos episodios, el histórico jugador tuvo que asistir a dos especialistas en salud mental. “Fui al psicólogo, después fui al psiquiatra para que me ayudaran a entender esta cosa que no logro entender, que no tengo respuesta para todo esto”, continuó.

“Los dos me dijeron lo mismo: tienes que salir, tienes que hacer tu vida como era antes y es imposible, no puedo como era antes. Pero igual, me dijeron. ‘Si tú vas a la tele, anda. Si teni que dar una entrevista a la radio, anda’. He tratado y estoy tratando de hacer todo esto”, agregó.

En la misma línea, habló sobre el proceso de divulgar y expresar todas las sensaciones dado el fallecimiento de su compañera de vida, y explicó que lo hace “no para olvidar porque es imposible, pero para que se vaya la angustia que uno tiene, este peso que tiene un elefante en el pecho”.

Finalmente, Caszely dijo que “estoy abierto a todo lo que me puedan entregar para entender esta cosa que está pasando, esta cosa tan dura. Cuando murieron mis padres me fui para adentro, era un dolor de un 50%. Esto es un dolor de un 10 mil porciento”.