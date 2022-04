Helhue Sukni fue dada de alta tras estar hospitalizada: revela que deberá dejar dañino vicio

Helhue Sukni reveló que ya fue dada de alta tras pasar cuatro días hospitalizada tras pasar un delicado estado de salud.

En entrevista con Las Últimas Noticias, la abogada había señalado que “el domingo y el lunes anduve con fiebre, escalofríos y dificultades respiratorias. Las noches las pasé horrible, no podía respirar, tuve que dormir sentada. Así que llegue al hospital el martes”.

“Mientras mi cabeza esté bien y pueda, yo sigo haciendo lo mío”, aclaró la abogada.👇https://t.co/tjJ7ZTKqW2 — Publimetro (@PublimetroChile) April 15, 2022

“Ando con antibióticos a la vena”, indicó, en donde además afirmó que pese a su estado, se encontraba contestando mensajes, en su computador y hablando por teléfono con sus clientes.

“Yo no me hago problema: cualquier lugar donde voy lo convierto en mi oficina. Incluso si me voy de vacaciones”, expresó en dicha oportunidad.

Fue dada de alta

En las últimas horas, Sukni señaló a través de sus historias en su cuenta de Instagram que fue dada de alta y que ya se encuentra de vuelta en su casa.

“Hola amigos, ¿Cómo están? Ha llegado la tía Helhue a su burbuja, estoy arregladita, maquilladita, me dieron de alta. Estoy acá en mi casa, pero la verdad es que no me siento bien, me sigue doliendo la garganta, el pecho, la cabeza”, expresó en los registros.

De igual manera, indicó que “ya estoy en mi casa, estoy con mi hija, con mi entorno, con todo lo que me da vida. ¿Qué me da vida? Esto, mis adornos, estar aquí mirando mi jardín, estando con mis hijas”.

Por último, Helhue Sukni señaló que deberá dejar un dañino vicio: “No voy a poder seguir fumando”, manifestó.

Eso sí, la abogada precisó que “no les voy a mentir, voy a fumar poquitito, poquitito”.