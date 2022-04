Neme volvió con todo de sus vacaciones y repasó a diputado Celis por los retiros: “Los políticos viven en la estratósfera, en Plutón”

José Antonio Neme llegó este lunes de sus vacaciones a “Mucho Gusto” y con todo, porque en medio de un contacto con el diputado Andrés Celis (RN) sobre los proyectos de retiros de fondos de AFP, dio un comentario que sacó ronchas y aplausos.

“La gente no es tonta, al menos no considero a la audiencia una estúpida, que vamos a un cajero y sacamos plata, en el fondo la señal que le ha dado el sistema a la gente es que no podrá vivir sin esa plata”, comenzó su reflexión.

Ya subiendo la voz, le dijo a Celis que “los políticos viven en la estratósfera, en Plutón, en la realidad la gente no vive de su pensión”.

Dilema: el del Gobierno propone que el dinero vaya directamente al pago a deudas. El “quinto”: es como los anteriores y si se rechaza, los parlamentarios ya tienen listo un...👇https://t.co/MAK1sGVRb0 — Publimetro (@PublimetroChile) April 18, 2022

“El promedio de pensiones pagado en lo que va del año no supera los 300 mil pesos y un arriendo vale por lo bajo $400 mil (...) perdón, pero voy a usar un chilenismo, pareciera que todos nos estamos haciendo los huevones en esta discusión”, dijo.

“El sistema de pensiones no se ajusta a la realidad laboral de los chilenos, si pagaran 800 mil pesos, diría, chuta no saque su plata, porque cuando se jubile no va a tener sus 800 lucas, la gente lo pensaría”, terminó.

Los retiros

La Cámara de Diputados tiene doble tarea hoy, pues discutirá la aprobación de dos proyectos de retiro de fondos de pensiones, el “quinto” y el “acotado”, que presentó el gobierno.

Ambas podrían aprobarse, aunque probablemente los parlamentarios elijan un camino entre los dos, aunque hasta hace poco la mayoría se negaba a cualquiera.