Regresa mujer viral de Maitencillo: ahora fue captada protagonizando escándalo en estación de servicio

Si decimos María Bernardita Elissetche Infante, quizás nadie sepa quién es, pero si mencionamos el descargo en restaurante de Maitencillo, todos se recuerdan ¿o no?

Durante el verano, la mujer se hizo viral por reclamar contra un grupo de turistas: “Esto era un santuario y todo se derrumbó… es como el calentamiento global… yo soy la hueona pegada de mi casa… la mierda de ustedes que no habían venido a ver el mar tan cerca; no se de donde vienen, de Algarrobo, Llolleo, no de donde mierda vienen, del campo, de donde chucha vengan, pero váyanse a la chucha, váyanse más para allá, la hueá me carga, vayan a Cachagua, Zapallar… váyanse a la mierda, que lo pasen como el pico”.

[ “Váyanse a la mierda, que lo pasen como el p...”: el alterado reclamo de una mujer en Maitencillo que se hizo viral ]

El asunto tomó mayor tensión cuando las personas increpadas reaccionaron ante los reclamos de esta mujer, tildándola de “ordinaria”. Sobre el final del video viral, se puede apreciar que la protagonista de esta situación trató de quitarle un teléfono móvil a uno de los clientes que la estaba grabando.

Bernardita regresa

Durante la noche se conoció un nuevo registro donde la protagonista es la misma mujer, en el Pronto Copec de Maitencillo.

Si bien en el video no se escucha con claridad lo que la mujer grita, si se puede ver que es sacada por trabajadores del recinto, pero que intenta reingresar.