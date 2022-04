Le hizo un trabajo a la joven que le gustaba, pero se sacó un 2.0: “Te perdono”

Un estudiante pasó la vergüenza de su vida, luego de que le hiciera un trabajo a la joven que le gusta, pero se lo calificaron con un 2.0.

La historia se hizo viral en redes sociales, donde Facundo, publicó una serie de fotografías de un chat que tenía con su mejor amigo, a raíz del caso, ocurrido en Argentina.

tengo un amigo que le hizo un trabajo práctico a la que le gusta

le pregunté cómo le fue pic.twitter.com/jHFyRvoiYG — Facundo🇦🇷 (@Obisponizar_) April 7, 2022

Este fue el diálogo con su amigo:

“¿Qué onda amigo? Hoy le daban la nota, ¿no? ¿Cómo le fue?”, consultó.

“Amigo, se sacó un 2. ¿Qué hago?”, contestó el joven.

“Amigo, me bloqueó. No voy nunca más al colegio”, dijo el protagonista de la historia, quien reconoció que “vi cómo le entregaban la prueba, me estás jodiendo”.

“Cómprale un chocolate, capaz te perdona”, sugirió Facundo, pero su amigo le indicó que “le mandé un mail”

“Nunca pasé tanta vergüenza en mi vida”, sentenció.

Tras esto, el anónimo se la jugó por completo y prometió hacer un eventual trabajo recuperatorio para superar la nota 2 que se sacó y que impidió acercarse más a la chica.

“Lo venís a hacer a casa, sino no”, respondió la mujer.