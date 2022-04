Cristian de la Fuente criticó duramente falta de la Ley Tamara: “Necesitamos que este país se moje el cul...”

Durante esta mañana, Cristián de la Fuente y Angélica Castro estuvieron como invitados en “Mucho Gusto” junto a Camila Almonacid, madre de Tamara Moya, la menor que falleció hace poco más de un año mientras su familia era víctima de un asalto. Los rostros estuvieron hablando sobre el proyecto de ley que lleva el nombre de la menor.

En el matinal, todos se conmovieron con el relato de la mujer, quien contó cómo ha sido perder a su pequeña. “Yo a Raúl le dije me voy a matar y ese día me di cuenta que necesitaba ayuda, que no podía estar sin un tratamiento o algo y comencé a visitar un psicólogo y un siquiatra, no podía estar sola”.

“Yo no estoy bien, Raúl tampoco, nunca más vamos a estarlo, pero si estamos estables, porque jamás vamos a decir que estamos bien”, añadió.

Posteriormente, y tras escuchar las fuertes palabras de la mamá de Tamara, Cristián de la Fuente comentó que: “Es difícil escuchar a Camila y no emocionarnos, pero primero agradecerle a Mega este espacio. El otro día publiqué la carta de Camila y etiqueté a varios comunicadores para ver quién se mojaba el culo, y José Antonio Neme fue uno de ellos”.

“Necesitamos que este país se moje el culo para que nadie más sufra lo que Camila vivió. El problema de la violencia estaba incontrolable, hablamos con el subsecretario para mover esta ley porque esto va en escalada, porque debemos evitar que esto se normalice. Gracias a un milagro, Laura está viva, pero a mí me dispararon”, agregó.

Asimismo, realizó un llamado a los televidentes y aclaró que “vamos a luchar y hacer todo lo posible para que esta ley sea una realidad y evitar que se repita lo que vivió Camila”.

A esto se le sumó su pareja, diciendo que “sabemos que ninguno de los padres que estuvieron en esa marcha por la Ley Tamara estaba por sus hijos, sino para que el resto no viva lo que vivieron. El Congreso debe tramitar esta ley que va a ayudar a muchas personas, no podemos seguir normalizando el miedo. Alguien debe proteger a los niños”, finalizó.