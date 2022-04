Luis Jara criticó el actual formato de los programas matinales

Luis Jara criticó el actual formato de contenidos de los programas matinales de la televisión chilena.

El cantante y presentador nacional hizo sus descargos este miércoles durante su visita al ya habitual streaming de José Miguel Viñuela “Desde mi cocina con la Nené”, donde explicó los motivos que lo llevaron incluso a no ver más este tipo de espacios.

“¿Sabes por qué no veo matinales?”, le indicó Jara a su antiguo compañero de conducción en el “Mucho Gusto”, de Mega, programa del que ambos salieron posterior al estallido social.

Tú no puedes estar desde las seis de la mañana hasta las 12 de la noche con música de tensión; o sea, la vida no es solamente eso. Hay que reírse y reírse no es pecado, hablar estupideces tampoco. — Luis Jara

“Primero, porque no tengo tiempo y, segundo, es porque hacerlo es ver la continuación de un informativo”, explicó el artista, apoyado en su análisis por Viñuela, quien en otras ocasiones ya había dado cuenta del cambio editorial de los matinales, desde la vereda de la entretención a la de la información de actualidad.

La crítica del exrostro de Mega a los matinales

“Solamente tengo un matiz respecto a la televisión chilena (...) es monotemática, y creo que hoy día lo que hay que hacer es generar matices”, profundizó Jara, quien sostuvo que no es posible sostener dos tercios de programación diaria enfocado a temas informativos.

“Tú no puedes estar desde las seis de la mañana hasta las 12 de la noche con música de tensión; o sea, la vida no es solamente eso. Hay que reírse y reírse no es pecado, hablar estupideces tampoco, cocinar no es pecado”, insistió, al tiempo que reconoció que si bien “Chile cambió” a los matinales no les vendría mal retomar algo de entretención en su programación.

“Es que el Chile de hoy es un Chile que está complicado (...) la televisión tiene que informar, perfecto. ¿Pero 16 horas diarias? No creo. Los matinales se han convertido en una extensión de las noticias finalmente”, cerró.