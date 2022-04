Repenning comentó fake en vivo y tuvo que ofrecer disculpas: dijo que Karina Oliva participó en consejo de gabinete

Durante este martes los cibernautas comenzaron a hacer circular la información de que la excandidata a senadora y gobernadora por Santiago, Karina OIiva, había participado del consejo de gabinete ampliado realizado en La Moneda.

Pero no, a pesar de que en la fotografía del equipo se veía a una persona muy parecida a ella, esta mujer era Julieta Brodsky, la actual ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

A pesar de esto, el conductor de Meganoticias, José Luis Repenning, deslizó una crítica a la supuesta presencia de Oliva en Palacio.

🔴 AHORA | Presidente Gabriel Boric tras consejo de gabinete: "Tenemos un gran equipo y es nuestra responsabilidad que la ciudadanía (...) así lo sepa mediante medidas concretas de apoyo para mejorar su calidad de vida".



📡 Sigue acá la señal en vivo: https://t.co/Esutw9sM8x pic.twitter.com/8fsbhfRQj5 — CNN Chile (@CNNChile) April 26, 2022

“Ayer estuvimos contándole sobre este Consejo de Gabinete ampliado (...) dígale como quiera, pero estaban todos, hasta Karina Oliva, que no ha tenido las mejores relaciones con Gabriel Boric”, decía Repenning, cuando su compañera Andrea Arístegui lo corrigió: “No, no no estaba ella, no era ella”.

Y fue así que minutos más adelante tuvo que ofrecer disculpas.