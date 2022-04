Maldonado revela el problema de salud que ella misma se provocó

Patricia Maldonado sorprendió con una confesión personal en su programa de Youtube “Las Indomables”, está sufriendo fuertes cefaleas.

“Tengo algunas dudas de por qué me está pasando y eso tiene que ver conmigo porque estoy desordenada en mis medicamentos que no me los he tomado porque soy una yegua, así de simple”, dijo de acuerdo a las declaraciones recogidas por La Cuarta.

“Cuando tú dejas un medicamento que tomas por años y años, tiene sus repercusiones”, sostuvo.

“Sabes lo que es, yo no tengo empacho en decirlo: la hormona. Yo tomo hormonas desde los 48 años y hace dos semanas que me saco de pelotas, con todo respeto, ‘ay claro, no voy a tomar más esa hue*’. Hace dos semanas que estoy con dolor de cabeza”, dijo Maldonado, quien los dejó de tomar por decisión propia.