Patricio Navia trolea a Gary Medel por querer vivir en España: “Cree que para millonarios como él, todo es gratis”

Patricio Navia troleó e ironizó en redes sociales los argumentos que este lunes dio el futbolista chileno Gary Medel para confirmar que luego de su retiro de la actividad profesional se radicará en España, el país de origen de su esposa, Cristina Morales, debido a que “uno se llega a sorprender con lo que se vive en Chile”.

Los cuestionamientos que realizó Medel en lun.com, donde aseveró que el actual momento del país lo llevó a decidir junto a su familia radicarse en España, fueron criticados por el cientista político, quien en Twitter apuntó a los problemas que encontrará el seleccionado nacional al vivir en la nación europea.

El troleo de Navia a Gary Medel

“La seguridad es un tema, aunque igual siempre hay que estar pendiente de eso. Y otra cosa que me importa mucho es que mi familia tenga garantizada la salud y la educación”, reflexionó el deportista en el medio nacional, donde puso como ejemplo la situación médica de su madre.

“Mi mamá, por tener preexistencia por enfermedades como la diabetes, no tiene previsión. Todo tiene que hacerlo en forma particular. Por suerte yo tengo los recursos para que ella se atienda bien, pero yo me pregunto: ¿Cómo lo hace la gente que no?”, afirmó Medel, quien insistió en su postura que la salud en Chile “no está garantizada”.

Patricio Navia usó sus redes sociales para iniciar la polémica con Gary Medel. Fuente: Twitter.

“Yo gasté $17 millones por dos veces que mi mamá estuvo internada. Está claro que la buena atención de salud no está garantizada en Chile. Yo por suerte puedo costearla, pero sé que muchos no pueden. Lo mismo con la educación. Eso es distinto en España”, señaló.

Sus argumentos fueron los que llevaron a Navia a criticarlo por redes sociales, donde expuso que “millonarios como él” creen que “todo es gratis” para ellos.

“Todavía no sabe que tiene que le va a tocar pagar impuestos en España. Cree que para millonarios como él, todo es gratis”, tuiteó este lunes el analista político, que esta mañana volvió a reflotar sus críticas hacia el deportista luego de citar la publicación que realizó esta jornada el periodista Mirko Macari.

El periodista Mirko Macari también se sumó a quienes cuestionaron a Gary Medel. Fuente: Twitter.

Patricio Navia cuestionó la decisión de Gary Medel. Fuente: Twitter.

“Ahí tienen el rostro del Apruebo”, escribió el rostro de La Red, cuyas críticas le permitieron ironizar a Navia.

“Hasta que se sepa que tiene sus lucas fuera de Chile”, cerró.