Monserrat Álvarez recuerda cuando joven le robó su auto y su madre le pidió desesperada que retirara la denuncia

Durante la madrugada una mujer frustró una encerrona en la Autopista Central, y en cuya maniobra atropelló a uno de los delincuentes, que resultó fallecido.

Mientras comentaban el tema en “Contigo en la Mañana”, Monserrat Álvarez recordó la segunda vez que le robaron su automóvil.

“Una de las veces que me robaron mi auto afuera de la casa, encontraron el joven que me robó el auto, y llegó la mamá del delincuente y me tocó el timbre”, dijo.

[ La mujer se dirigía por la Autopista Central cuando fue abordada por cuatro antisociales. ]

“Para mí fue éticamente completa, porque me toca el timbre llorando, me pide perdón en nombre de su hijo y me dice que esto es una vergüenza total, lloraba, lloraba y que tratara de sacar la denuncia en Carabineros”, puntualizó.

Álvarez agregó que “para mí fue super difícil la decisión, entre una madre que estaba sufriendo y continuar adelante con la denuncia...seguí adelante con la demanda”.