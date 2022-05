La dramática predicción de Vanessa Daroch: “Si tienen unas luquitas, guárdenlas y alimentos no perecibles”

Una preocupante predicción hizo Vanessa Daroch, en conversación con José Miguel Viñuela en Instagram.

“En la cocina con la Nené”, el animador le consultó sobre el futuro del país. “¿Qué nos pasa hoy día? ¿Qué nos pasa en Chile? ¿Qué nos pasa que la sociedad está negra, que estamos lleno de delincuencia, narcotráfico, maldad? ¿En qué minuto nos volvimos así? ¿En algún momento vamos a levantar la cabeza para ser ese país que todos quieren que seamos?”, preguntó.

“Vienen muchos cambios. Yo le recomiendo a la gente, sacando el tema político, es algo social. Primero, junten, como puedan, alimentos no perecibles porque, a nivel mundial, viene una crisis alimentaria”, respondió Daroch.

En las declaraciones recogidas por Página 7, se indica que la tarotista apeló a que esta situación no está dada por el momento actual del país, sino que “esto ya ha pasado en otras oportunidades en el mundo. La gente se va a empezar a levantar, se va a empezar a defender. En este momento está muy cansada, muy aburrida de todo. La gente comenzó a perder el miedo”.

“Me hago responsable de esto (…) Se van a acordar de mí, si tienen unas luquitas, guárdenlas y alimentos no perecibles. Eso me lo van a agradecer después. No estoy hablando de un temblor, no. Más tarde lo van a entender”, terminó.