Rafael Cavada recordó trágica muerte de amigo en la guerra de Irak: “Había estado tomando cerveza con él la noche anterior”

Durante el último episodio de “La Divina Comida”, Rafael Cavada contó detalles sobre un duro momento de su vida en la guerra de Irak, en donde presenció el derrumbe de la estatua de Saddam Hussein y estuvo presente durante la muerte de un camarógrafo español, José Manuel Couso.

El momento se dio cuando el comunicador vio una fotografía que le hizo recordar este triste episodio que vivió en el 2003. “Yo hacía una nota que no tenía que ver con las acciones bélicas”.

“En un momento estábamos grabando y llegó Fernando Pellegrini, corresponsal de la RAI, y salimos a saludarlo y dejamos una cámara grabando y ese tanque nos disparó. Nosotros sentimos un bombazo, se cayeron la tapa de los aires acondicionado, pasaron varias cosas, hubo un momento de pánico, yo salí corriendo con mi cámara”.

Posteriormente, expresó sus pensamientos de esa ocasión: “En un momento paré en el pasillo y dije: ‘¿Por qué estoy corriendo? Esto tengo que grabarlo. Me puse a grabar siguiéndolos. Me paro en la escalera, grabo y escuché el grito de Pellegrini, me dijo en un castellano muy italiano que José Manuel estaba herido y un horror, si había estado tomando cerveza con él la noche anterior”.

“Lo subimos a un colchón y lo mandamos al hospital. Le hicieron ocho transfusiones de sangre y no fue... Tenía muchas heridas internas”, finalizó Cavada.