“Jamás participaré contigo en nada… Pamela no seas como JC Rodríguez”: La furia de Botota Fox en contra de La Fiera

La ex rostro de TV, Botota Fox, encendió las alarmas en redes sociales por las críticas a Pamela Díaz. Todo comenzó con una foto que la Fiera compartió en su perfil contando que será parte del programa de Canal 13, “Qué Dice Chile”.

En el post, la transformista se descargó con todo de forma pública: “Después de la pandemia te olvidaste de mí o la Verito, pero sé cómo es esto, y soy gay y trabajas con @danielsantanab y todo el equipo penca que no me tomen en cuenta, siendo que ganamos dinero con la Pame”, escribió Botota Fox.

“No es en mala, pero lo tenía atragantado. Travesti que sale se aprovechan, eso es ser muy mala persona… en fin me importa 7 hectáreas de pi... Jamás participaré contigo en nada… Pamela no seas como @JCRodriguezOriginal que se aprovechan de personajes populares para sacarles plata!!! NO POR FaVOR NO SEAS ASÍ”, agregó.

Polémica por comentarios de Botota Fox | Foto: Instagram Reality Culiao

El comentario fue borrado más tarde, sin embargo, la cuenta de Instagram @RealityCuliao publicó los pantallazos rescatando las quejas de Botota Fox.

Pero la polémica no terminó ahí, más tarde, Pamela Díaz compartió un video que grabó en TikTok con su hija Pascuala: “Te amo!! Soy una loca”, comentó Botota, esta vez en un ánimo más amistoso, dejando ver su arrepentimiento tras el primer comentario.

La polémica entre Botota Fox y Pamela Díaz | Foto: Instagram Reality Culiao

“En la noche quítenme el teléfono”, escribió luego Botota Fox en sus stories, dejando ver que el comentario habría sido un error.