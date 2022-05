Vecina de San Miguel encaró a Iván Moreira durante despacho en matinal: “Cuando tu política sigue así más nos desune”

En el matinal “Tu Día” se fueron hasta la comuna de San Miguel para hablar con los vecinos sobre el aumento de delincuencia en el sector, esto mientras en el estudio se encontraba el senador Iván Moreira, quien le tocó analizar los problemas que ha tenido carabineros para proteger a los ciudadanos.

El parlamentario tiró algunas ideas justificando la falta de seguridad, entre ellas era que los uniformados no pueden estar en cada esquina y que además, “curiosamente todos los días están atacando a carabineros desde la izquierda, es una cuestión política (...) la gente le perdió el respeto a Carabineros”.

Rosa estaba atenta escuchando las palabras de Moreira, y cuando fue su turno de hablar comentó: “Yo quería responderle a Moreira: ¡Déjate de izquierda y derecha! Nosotros somos sanmiguelinos, vecinos. Cuando tu política sigue así más nos desune. A mí no me interesa si Carabineros está con uniforme o no; puede andar con falda, con colaless, pero que cumpla la pega, Carabineros, para eso te pagan”,

“Te voy a contestar...”, quiso interrumpir el político.

Sin importarle esto, la mujer continuó con “la corrupción es lo que nos ha llevado a esto: la corrupción de los políticos, de Carabineros y de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo lo hace la persona si más encima te roban, y te asaltan tienes que reponer lo que te asaltan?”, lanzó.

Posteriormente, les habló directamente a los conductores del programa, Mirna Schindler y Francesco Gazzella: “Pero, por favor, los panelistas dejen de llevar políticos, lleven dirigen, lleven al pueblo”, propuso.

Finalmente, Iván Moreira comentó que “entendía” la “rabia” de la vecina de San Miguel.