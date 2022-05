“El casco salva vidas”: Cristián Sánchez sufre complicado accidente en bicicleta

Un grave accidente sufrió Cristián Sánchez este jueves mientras andaba en bicicleta. Fue el mismo animador quien contó la situación en un post en Instagram.

“Hoy tuve una caída brava en bicicleta… después de todo el día en la clínica llegué a mi casa”, comenzó explicando el periodista.

Sin bien no dio más detalles del accidente, destacó que “estoy bien, medio machucado, con algunas heridas y una fractura en el esternón… pero muy bien cuidado. El casco salva vidas”.

“La Gracia tiene corazón de oro”

El relato acompaña a una tierna postal con su hija Gracia, en la que se puede ver a Sánchez con un parche en la frente y su mano vendada.

“La Gracia me vio y se puso a llorar (casi me rompió el corazón)!!!! Le expliqué que estaba bien… y ella tomó un lápiz y me escribió en los parches que tengo en la mano: “papá te quiero mucho”. (Casi se me rompió el corazón de nuevo!!!!)”, detalló Cristián Sánchez.

Sin embargo, la ternura de la hija que tiene con Diana Bolocco no quedó ahí.

“A los pocos minutos volvió con un vendaje igual al mío para acompañarme en mi dolor… (y ahí sí que me explotó el ❤️ de puro amor y derretimiento!!!!), escribió.

“La Gracia tiene corazón de oro”, concluyó Sánchez.