“Estoy tan triste”: el descargo de Cecilia Bolocco tras sufrir inesperado fail tras live en Instagram

Cecilia Bolocco realiza habitualmente live en Instagram, en donde mantiene comunicación con sus seguidores.

Sin embargo, este jueves sufrió un inesperado fail luego de estar compartiendo más de una hora con sus seguidores a través de la mencionada red social.

En ese sentido, la grabación del live no pudo quedar guardada en su perfil, algo que apenó a la exMiss Universo.

A través de un segundo en vivo, fue la propia Bolocco quien contó la situación a sus seguidores.

“Estoy transmitiendo y estoy tan triste, se me borró mi directo”, partió diciendo la animadora.

"Algo muy hediondo está pasando", dijo la animadora respecto a los violentos hechos ocurridos en barrio Meiggs.👇https://t.co/rcxnZIay2n — Publimetro (@PublimetroChile) May 13, 2022

Al respecto, detalló que “estaba con Máximo, que le fui a dar unos besos, y le fui a preguntar qué foto de portada le gustaba más, y después me puse a describir el aroma de mi perfume, y se me borró todo. Se me puso negra la pantalla y se me fue mi live. Eso me pasó”.

Posteriormente, volvió a referirse a este hecho, indicando que “qué angustia, es como que uno graba un programa y lo va a subir y se le apaga la tele, qué tragedia”.

“Subí este pequeñito (live) darles un beso y decirles buenas noches porque me voy a comer y me tengo que acostar, pero las quiero mucho”, concluyó Bolocco.

Revisa las palabras de Cecilia Bolocco