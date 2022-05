“Por favor que Chile no termine como Venezuela”: el singular mensaje que Naya Fácil envió al Presidente Boric

Naya Fácil reveló a través de su cuenta de Instagram que le envió un mensaje al Presidente Gabriel Boric.

Mediante sus historias en la citada red social, la influencer realizó una encuesta a sus seguidores consultándoles si creían que Chile se convertiría en Venezuela.

La pregunta tenía dos opciones: “Si, es lo más probable” o “No, seguirá igual”.

Posteriormente, mostró un pantallazo con los resultados: empate entre ambas. “Brígido, me dejan perpleja con la respuesta”, escribió.

Finalmente, en un video, Naya Fácil señaló que le envió un mensaje por Instagram al Presidente Boric, mostrando qué fue lo que le escribió.

“Hola, soy Nayafacil por favor que Chile no termine como Venezuela, yo te hice campaña, confié en ti, por favor cuídanos. No me gustaría irme a otro país, haz las cosas bien y piensa en nosotros, la gente del pueblo. Muchas gracias. Ah, me gusta tu barba”, le señaló al Mandatario.

En el registro, afirmó entre risas que “lo siento chiquillos, lo siento. No me aguanté. Le mandé un mensaje al Presidente. Tenía que hacerlo. ¡Sí!”.

“Si po que cree este de Gabriel Boric que uno que, yo me subí a un árbol ahí para las puras. Arriesgué mi vida prácticamente pa’ que este loco después nos ande trayendo así. No. Todos confiamos en él y no nos puede defraudar. Yo debería postular…”, remató Naya Fácil