Mariela Sotomayor responde a Daniella Chávez: “Ni por 100 millones diarios viviría de calentar la sopa”

Mariela Sotomayor respondió duramente a Daniella Chávez a través de redes sociales.

“Recién me muestran un video de ayer donde la Señora Mariela Sotomayor! En #melatetv me trata de envidiosa jajajajaj que le tengo envidia de los chilenos que viven en Miami jajajaja yo vivo en Cuba?”, señaló hace unos días la conejita Playboy en su cuenta de Twitter.

“Jajaja envidia de qué? La saco a dar una vuelta ya Lamborghini o yate?”, agregó.

En otro comentario, señaló que “pero mejor no la saco a dar una vuelta a la señora que se cree superior jajaja envidia yo ? Jajajajaja que ridícula!”.

Pero mejor no la saco a dar una vuelta a la señora que se cree superior jajaja envidia yo ? Jajajajaja que ridícula! — Daniella Chavez (@daniellachavezc) May 11, 2022

La respuesta de Mariela Sotomayor

La periodista respondió en tanto a Chávez en las últimas horas a través de sus historias de Instagram.

“Jamás me subiría a tus chulerios jajaja Ella cree que todas nos movemos por un viaje en yate o un auto de lujo…. he vivido más que esos placeres”, partió diciendo Sotomayor.

De igual manera, indicó que “la diferencia es que a mi nadie me compra con ese tipo de cosas… no sé si podré decir lo mismo de ti”.

La nueva pareja se manda mensajes a través de sus redes sociales.👇https://t.co/cq3rtlpqps — Publimetro (@PublimetroChile) May 15, 2022

Además, respondió al afirmar que la influencer “dice que a mi me va mal en todo”. “Te informo que soy directora de un medio digital, tengo una agencia de comunicaciones, trabajo en TV y tengo un programa de radio… eso sin mencionar una familia que con esfuerzo hemos sacado adelante y una vida rentable, gracias a un trabajo que enorgullece a mi familia”.

“Claro que mi pega no es tan fácil como la tuya, pero ni por 100 millones diarios viviría de calentar la sopa a los hombres sacándome la ropa, esos son mis valores, claramente no los tuyos”, expresó.

“Ir así en contra de alguien solo por decir que para muchos chilenos la vida de los famosos que se han ido a Miami es un lujo, lograr una gran calidad de vida. Pero claro como nadie habla de ella (porque los temas xxx donde trabajo realmente no interesan), a ella le dan envidia los otros y chaquetea y ningunea sus vidas (me refiero a Douglas, Zamorano, Rafael Araneda, Petaccia y sus familias), ese es el espíritu del chaqueteo”, agregó.

Por último, Sotomayor afirmó a Chávez que “entiende… los seguidores, la plata que tú puedas ganar o los restaurantes lujosos donde puedas ir… acá no le interesan a nadie, no por nada contra ti, es porque simplemente no interesan y punto”.

“Ahora, si tú vives tan bien… ¿qué haces preocupándote del resto? Ojo ahí”, concluyó.

Revisa las historias de Mariela Sotomayor

Instagram @mariela_sotomayor

Instagram @mariela_sotomayor

Instagram @mariela_sotomayor