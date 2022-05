“Es feo, pero tiene su hue...”: Teresita Reyes y su singular opinión sobre Julio César Rodríguez

Teresita Reyes participó en el último capítulo de Pero Con Respeto en CHV.

Y en la previa del espacio conducido por Julio César Rodríguez, la actriz compartió un video en Instagram en donde adelantaba su presencia en el programa.

“¡Les tengo novedades! Vi a @jcrodriguezoriginal otra vez, me invitó a salir jejej... él tiene como algo...”, escribió en la publicación.

En el registro en tanto, se ve cómo se prepara en la antesala del espacio. “Vengo a estar con Julio César Rodríguez, con respeto eso sí, no le voy a agarrar nada, no voy a hacer nada, me voy a portar como una dama, no voy a largar ninguna chuchá ni una hue..., yo seria y digna”, expresó.

Además, bromeó con la fama de galán del periodista. “Es feo Julio, pero tiene su hue..., cuando me entrevistó en el otro late como que con razón las minas caen redondas. ¿O caerán por la plata? No lo sé, pero caen redondas”, indicó.

“El tipo de verdad tiene una hue... que te envuelve, incluso lo encontré estupendo”, manifestó finalmente Reyes.

Revisa la publicación de Teresita Reyes