“Ese delirio de estos niños que nos gobiernan”: Sebastián Eyzaguirre arremete contra Gobierno y la nueva Constitución

Sebastián Eyzaguirre arremetió contra el Gobierno y la nueva Constitución, manifestando su apoyo al Rechazo.

A través de un video, el cual fue consignado por La Cuarta, “Cuchillo” señaló que “llevo más de una semana silenciado en TikTok. Mi cuenta ha sido suspendida, la verdad es que no sé por qué, porque me parece que no he dicho nada que pueda molestar a nadie, ni incomodar menos, pero bueno, así están las cosas”.

“Estamos viviendo en un país que se desbanda por todas partes, un país donde un asesino, infeliz y más, le declara por medio de su agrupación terrorista, la CAM, la guerra al Estado y el Estado no hace nada. Sigue con su hue... bien a la chilena, ‘Estado intermedio’ y todo ese delirio de estos niños que nos gobiernan”, expresó.

La actriz despedazó el presente de las producciones nacionales.👇https://t.co/O2wYZNWaxM — Publimetro (@PublimetroChile) May 17, 2022

El periodista afirmó de igual manera que estamos en “un país donde los niños en los jardines infantiles en las comunas más humildes, más populares tienen que esquivar las balas de los narcos, en un jardín infantil, o sea un país que no es capaz de proteger a sus niños. A ti te hablo, progre de Ñuñoa, tonto útil, esta manga de mafiosos que obstruyeron todo para que imperara la ley y el orden en este país”.

“Hoy vemos el desbande que hay y que los niños tienen que esquivar balas mientras las tías les cantan como para amainar la situación. Eso es lo que más del 54 por ciento avaló al elegir a estos inoperantes y así estamos, pero nos queda todavía algo que hacer”, manifestó.

Por último, Eyzaguirre indicó que “el 4 de septiembre vamos a rechazar esta Constitución y vamos a empezar a reconstruir este país desde la paz, desde el amor y desde todo lo que estos hueo... dijeron que tenían y que, todo sabemos, no tienen”.

Revisa el video de Sebastián “Cuchillo” Eyzaguirre