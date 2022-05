Joven se queda dormido en la micro y se vuelve viral: pasó la noche en el bus

Un joven pasó la noche durmiendo en una micro, luego que no aguantara el sueño cuando regresaba a su casa.

Según consigna Crónica, Zair Palamarevich utilizó su cuenta de Twitter para dar a conocer la singular experiencia que vivió en Argentina.

“Me dormí en el colectivo después del club y el chofer me dejo adentro encerrado hasta las 7:20 que sale de la parada”, relató en la publicación, en donde compartió además dos imágenes al interior del microbús.

El periodista le mandó a decir al escritor que “si tú podí colaborar, colabora”.👇https://t.co/t4WMeXxw5C — Publimetro (@PublimetroChile) May 17, 2022

El tuiteo del joven rápidamente se convirtió en viral, sumando miles de likes y diversos comentarios y retuiteos.

En ese sentido, debido a la viralización de la publicación, es que lo ocurrido llegó hasta el padre de Palamarevich.

Al respecto, mostró una conversación por WhatsApp con su papá, quien le contó que una persona de su trabajo le mostró el tuiteo del joven.

“Si me dormí y lo subí a una red social”, le explicó a su progenitor. “Boludón”, fue la respuesta que le envió su padre.

Finalmente, el joven aclaró que el conductor en realidad lo ayudó al dejarlo dormir en la micro, ya que así no quedó en la vía pública en horas de la madrugada. Esto luego que algunos usuarios le recomendaran denunciar al hombre o a la empresa por lo sucedido.

En ese sentido, precisó que él le pidió al chofer si podía pasar la noche en la máquina.

“Con respecto del tweet anterior, aclaro que yo le pregunte al chofer si me podía quedar adentro del colectivo hasta las 7:20, para que no me pase nada, el chofer me ayudo dejándome adentro”, explicó.

Revisa las publicaciones

me dormi en el colectivo despues del club y el chofer me dejo adentro encerrado hasta las 7:20 que sale de la parada pic.twitter.com/ozl0PqCmb9 — zpala (@zairchop) May 14, 2022