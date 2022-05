¿Guerra de canciones?: Alberto Plaza publica enigmático tuit contra Baradit y convencional responde con “él me mintió, él me dijo que me amaba y no era verdad”

El cantante nacional Alberto Plaza, siempre tan activo en cuando a la política en redes sociales, dedicó unas palabras al convencional Jorge Baradit.

El escritor y constituyente, estuvo en el ojo del huracán durante este martes, debido a las publicaciones de José Antonio Kast, donde relaciona a Baradit con Nicolás López.

El líder derechista publicó en su cuenta de Twitter una antigua fotografía de Baradit, en la cual aparece junto al condenado director de cine, junto a una dura publicación en contra del escritor.

“Uno condenado por abuso sexual. El otro, escribiendo la Constitución”, expuso Kast, quien se sumó a los cientos de usuarios que este lunes convirtió a Baradit en tendencia de la red social luego de reflotar una serie de tuiteos de connotación sexual que publicó hace tiempo el convencional y su vínculo de amistad con el sentenciado director de cine.

Es así que ahora Plaza se sumó y publicó algo que hasta podría ser parte una canción, tal como se lo dejaron ver sus seguidores.

“Baradit miente. Y sabe que miente. Y miente cuando dice que no miente. Y sabe que miente cuando dice que no miente. Y sabe que si no miente, pierde. Por eso teme. Por eso miente”.

El mismo convencional publicó: WHAT!, respecto a la publicación del cantautor, respondiéndole con: “Él me mintió, él me dijo que me amaba y no era verdad. Era solo un sueño cruel de su vanidad. XD”.