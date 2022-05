La historia detrás de la casa de “Up” en Puerto Montt que se ha hecho viral en redes sociales

No hay lugar a dudas que “Up” es una de las películas más recordadas de Disney, no solo por sus personajes y su trama, sino también por la icónica casa de Carl Fredricksen , la cual a punta de miles de globos sale volando para llegar a Sudamérica, aunque sus planes se ven interrumpidos por Russel, un pequeño niño explorador que al principio, no le cae en gracia, pero que con el paso de la historia, comienza a tomarle simpatía.

En esa línea, a través de redes sociales como TikTok, se han viralizado registros de una casa ubicada en Puerto Montt, sur de Chile, que parece ser una réplica exacta de la casa de la popular película de Pixar.

Según rescata BioBioChile, la vivienda se encuentra en el sector Chamiza, en plena Carretera Austral y tal ha sido el interés que genera la casa que se puede ver a muchas personas intentando tomar fotos o pasando por fuera de la casa.

Incluso, la casa está en Google Maps y la gente la puede buscar en dicha aplicación si quiere ir a visitarla.

En conversación con el citado medio, Elizabeth Ortega, dueña de la casa, señaló que fue su marido quien construyó la casa y que la obra completa duró cuatro años en estar terminada.

Ortega reveló que cuando planificaron construir la vivienda junto a su esposo, Danilo, querían hacer “algo simpático, que no sea estándar y entregarle magia a la ciudad”.

Considerando lo mucho que les gustó “Up”, finalmente decidieron crear una réplica de la casa de la película.

“Hay una bonita reacción (…) El 95% de las personas la encuentra simpática, se alegran. Hay un punto en Puerto Montt como para venir a tomarse una foto”, aseguró Elizabeth.

Sin embargo, pese a que valoran la atención que recibe la casa, piden que se mantenga el respeto a su espacio personal, considerando que es una propiedad privada, asegurando que han habido casos de personas que llegan al lugar a ensuciar.