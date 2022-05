Tanza Varela tras pérdida de su bebé recién nacida: “No saben cómo he extrañado mi panza”

Durante el fin de semana, se dio a conocer que Tanza Varela junto a su pareja, Matías Bize, estaba pasando un triste momento tras la pérdida de su hija recién nacida, quien falleció la semana pasada.

En esa ocasión, la exchica reality comentó: “Hace exactamente una semana nos tocó vivir el momento más emocionante, difícil, doloroso, y todos los sentimientos más profundos que podemos sentir, nuestra pequeña hija nació y murió en nuestros brazos”.

Ahora, volvió a expresar los sentimientos a causa de este hecho a través de una publicación en su cuenta de Instagram.

“No saben cómo he extrañado mi panza, he tenido unos días con mucha energía, he tenido otros días con una sensación de enojo porque ya no está mi panza ni mi Rosa”, inició el post.

“De pronto siento algo de ansiedad y respiro hondo pensando que ya va a pasar, quiera o no mi cuerpo y mi corazón también reaccionan sin mi permiso. Siempre he tratado de controlar todos mis sentimientos y esta no es la excepción”, agregó.

“No me gusta deprimirme, siento que no tiene sentido hacerlo porque la vida es tan hermosa y cada día nuevo es una nueva oportunidad, por lo que no quiero desperdiciarlo de ninguna manera”, describió.

Finalmente, terminó con la siguiente reflexión: “Creo que la vida y vivir es tan mágico, valioso y tan increíble que a todos estos sentimientos que van saliendo me toca explicarles que está todo bien”, concluyó.