Abogado de familia Haeger cuenta las verdades de “42 días en la oscuridad”

El abogado Sergio Coronado nunca tuvo el pelo desordenado, bigotes, ni mala relación con sus hijos. Todo lo contario, su cabeza es calva, no usa barba, no toma, no fuma y su esposa e hijos siempre han sido su gran apoyo. En nada se parece al personaje “Víctor Pizarro” que interpreta Pablo Macaya sobre su persona, en la exitosa serie de Netflix ”42 días en la oscuridad”. Sin embargo, a pesar de las grandes diferencias, hay algo que se cumple cien por ciento: “la pasión con la que se intervino en el caso de doña Viviana”, señaló.

Así dio cuenta a Publimetro el jurista que defendió a la familia de Viviana Haeger en la incansable búsqueda por descubrir cómo murió la contadora el año 2010 en Puerto Varas, sur de Chile.

“Es bastante especial ver escenas y diálogos que se ajustan casi en un cien por ciento a lo que ocurrió. En lo central se respetan los hitos más importantes y aparece reflejada la lucha que se llevó para acercarnos lo máximo posible a la verdad de lo ocurrido con doña Viviana”, cuenta el jurista en un tono pausado, muy distinto al ritmo apresurado que le impuso Macaya al interpretar a “Pizarro”.

Si bien, las diferencias estéticas son a simple vista y la producción se tomó varias licencias artísticas para contar el trágico episodio que terminó con la vida de la contadora, Sergio Coronado destaca por sobremanera el espíritu incansable de su representación en la ficción.

“Desde el punto de vista del rol del personaje en la serie uno se queda con un muy buen sabor en el sentido que aparece reflejado de alguna manera la pasión con la que se intervino en el caso, nunca darse por vencido y ser fiel a las convicciones”, celebró.

Sergio Coronado y Pablo Macaya, 42 días en la oscuridad

Eso sí, explicó que no fue él quien buscó el caso. “La familia llegó a mí el año 2013 con una investigación casi a punto de cerrarse, porque no había ningún tipo de avance y la única hipótesis que trabajaba la fiscalía y las policías era el suicidio. En esa circunstancia la familia me contacta y nos ponemos a trabajar para poder abrir la investigación a otras hipótesis”.

Ante estas diferencias, el abogado valoró que los hechos claves se ajusten casi en un cien por ciento a lo ocurrido con el mediático caso judicial, el cual fue llevado a la ficción por la productora Fabula, convirtiéndose en la primera serie chilena que realiza Netflix.

Una de esas escenas que hace alusión, es cuando la serie muestra la manera en que Sergio Coronado (Pizarro en la ficción) descubre quién fue el autor material del asesinato.

“Muy real y se ajusta prácticamente en un cien por ciento, con la diferencia que yo le entrego la información directamente al fiscal” y no a la policía como se ve en los últimos capítulos.

El equipo de investigadores

Las mayores licencias que se dio la serie tienen que ver con el equipo investigativo que apoyó a Coronado. Si bien, reconoce que fue ayudado por un expolicía, el personaje de Amparo Noguera, “Nora”, nunca existió como tal, puesto que fue inspirado en una mujer, Doraliza Yáñez, quién asistía de forma permanente a los tribunales, como espectadora de los juicios.

“Ella encarnaba lo que en Derecho se conoce como principio de publicidad, ese que permite que los juicios sean abiertos al público. Era parte de la familia del sistema procesal penal. Amiga de todos los abogados defensores”, se lee en una nota que realizaron en un medio local de Puerto Montt, en reconocimiento tras su muerte.

Doraliza del Carmen Yáñez Leiva y Amparo Noguera

“Lo cierto es que la persona que me apoyó en una parte de la investigación fue un ex funcionario de la Policía de Investigaciones, a cual conocí en mis años en la fiscalía, gran policía, gran investigador. Pero él fue la única persona que me apoyó desde el punto de vista investigativo. No existió una mujer o una tercera persona como miembro de un equipo investigativo de apoyo hacia mi labor como abogado de la causa”, señaló.

“Es una una serie de muy buena calidad, con actores de mucho prestigio y si a eso sumamos una buena historia, están los ingredientes para que sea un gran producto”, sentenció el abogado Sergio Coronado, quien se entregó por completo para llegar a una verdad que se veía inalcanzable, tal como lo reflejó Pablo Macaya con su personaje Víctor Pizarro en “42 días en la oscuridad”.

Yanko Olmedo Veas y Néstor Cantillana, 42 días en la oscuridad