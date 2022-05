“No vengo a lavar la imagen a nadie”: Rodrigo Sepúlveda responde acusaciones de tuitera

El periodista Rodrigo Sepúlveda se tomó unos minutos del noticiero Meganoticias para responderle en vivo y en directo a una mujer que lo acusó en Twitter de “limpiar la imagen de carabineros”, luego de mostrar un video -entregado por el uniformado de Fuerzas Especiales- donde se ve el forcejeo que tuvo con un ciclista que derivó en su caída al costado del río Mapocho, durante las manifestaciones en Plaza Italia.

“Alicia me escribe y dice se me acaba de caer Rodrigo Sepúlveda, limpiando la imagen de Carabineros por el ciclista que empujaron. Aunque no haya sufrido lesiones, no lo hace menos grave” leyó en vivo, poniéndole el pecho a las balas.

[ “Cuídense de la envidia”: Marcianeke es baleado al interior de auto ]

Tras leer el mensaje y poner cara de desaprobación, Sepúlveda le explicó a la mujer, de manera amable, pero directa, que su trabajo consiste en mostrar todas las aristas, le guste a quien le guste.

“Alicia querida, no nos conocemos, me está escribiendo en Twitter. Yo acá no vengo a limpiarle la imagen a nadie. Yo vengo a contar los hechos, y a mostrar todo lo que sucedió”, le indicó mirando directo a la cámara.

“¿Por qué voy a ocultar algo? ¿Por qué voy a privilegiar algo por sobre otra cosa? le preguntó de manera retórica. y prosiguió en su explicación, para dejar en claro que él no está tomando partido por nadie.

“Acá se muestran todas las imágenes que nos llegan, a las cuales tenemos acceso. Tú, Alicia, puedes sacar tus conclusiones. Es por eso que me he dado el trabajo, junto a todo el equipo, de contar toda la historia completa. Eso es”, finalizó.

La PDI pilló in frangati a los migrantes, colombianos y venezolanos, asándolo en una parrilla. 👇https://t.co/Q2xCoiAQNX — Publimetro (@PublimetroChile) May 22, 2022

No cayo al río

Los videos registrados por la cámara corporal del uniformado, que fueron liberados por la policía, muestran el lugar exacto donde cayó el joven, quien se ve que traspasó la barrera de contención del Parque Forestal , pero no cayó al cauce del río.

En la imagen se puede apreciar que el carabinero detiene el andar del ciclista y lo sujeta para que no siga avanzando y se devuelva hacia Pío Nono. El joven pone resistencia al forcejeo y pierde el equilibrio, cayendo hacia el otro lado de la reja, pero quedando al mismo nivel del piso.

En un comienzo se pensó que el deportista había caído varios metros hacia abajo, luego que se difundieran videos en redes sociales donde parecía que se había precipitado al lecho del Mapocho.