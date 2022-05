Helhue Sukni afirma que enfrentó “una escandalera” tras ataque de celos de una colega

Helhue Sukni subió un video a redes sociales en donde relató que enfrentó un ataque de celos de una mujer durante un evento, luego que ella se sacara una foto con su esposo.

A través de un registro en Instagram, la abogada detalló que “resulta que la señora, que por cierto también es abogada, la cabrita, porque debe tener unos 40 años, a lo mejor más o a lo mejor menos. Esta niñita armó escandalera porque subí la foto y puse ‘con el mejor abogado de Chile’”.

“O sea la hue... debería estar contenta, feliz de la vida de que yo digo que ‘su marido es el mejor abogado de Chile’, porque tenemos un juicio pero cuático”, expresó.

En ese sentido, indicó que ella “debería estar contenta que yo diga que su marido es ‘el mejor abogado de Chile’, seguramente ella no tiene ningún brillo como abogada, no sé, no tengo idea, pero armó un escándalo a tal nivel que llegó el pobre y me dijo ‘Helhue, mejor baja la foto’”.

“Hablé con ella y le dije ‘mamita’, así hablándole yo porque yo hablo como los paisanos, ‘yo soy vieja, él es colega, acá estamos llenos de colegas, eran 70 hue… de los cuales habrán sido 25 mujeres y el resto eran puros hombres’”, señaló.

“Según ella, la estaban llamando del colegio y de todas partes diciendo que yo andaba con su marido”, afirmó, agregando que “si uno se quiere cagar al marido, o el marido se quiere cagar a la mujer, no sube una foto a Instagram, menos sabiendo que yo tengo tantos seguidores”.

“Por lo tanto, uno que es inteligente, tiene que pensar. Aquellas mujeres que son celópatas, no van a llegar a ninguna parte”, concluyó Sukni.

Revisa las palabras de Helhue Sukni