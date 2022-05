China Suárez se descargó contra el programa argentino LAM: “Hablo de una persecución”

La actriz argentina China Suárez realizó un inesperado descargo a través de sus redes sociales. Fue mediante sus historias de Instagram que criticó directamente al programa argentino LAM.

La modelo mencionó un hilo viralizado en Twitter, en el que un usuario exponía las contradicciones y ataques de los panelistas de LAM, Yanina Latorre y Ángel de Brito.

“Aparezco por acá, estoy un poco nerviosa porque me llegó un hilo de Twitter que me mandaron que me pareció que resume muy bien a lo que me refiero, del hostigamiento”, comenzó relatando en su perfil.

Asimismo aseguró que “no es un lugar de víctima porque obviamente me he equivocado y me equivoco. Pero hablo de una persecución y creo que nunca hablé tan profundamente porque me cuesta y me pone nerviosa”

A través de sus historias, China Suárez aprovechó de expresar cómo se siente al ser protagonista de las noticias de farándula que apuntan a su vida privada.

“A veces cuando digo que las cosas no me afectan porque tengo una coraza muy grande, otra no me queda. Es feo, es doloroso. Me siento avergonzada, me siento triste, creo que recién ahora estoy en un momento en el que estoy fuerte para poder hablar de eso. Ya pasé lo tenía que pasar, ya me alejé de la gente que me tenía que alejar. Estoy muy bien rodeada, en un muy buen momento”, anunció.

En el programa, compartieron imágenes de China Suárez saliendo de un hotel en Buenos Aires junto al cantante argentino Rusherking, mostrando cómo el periodista la seguía para pedirle declaraciones.

Ante ese episodio, la argentina fue enfática y afirmó que “me rodeé de muy buenos abogados. Un amigo del medio me presentó un abogado que es muy humano, con el que estamos avanzando. Aparte de todo lo malo quería agradecerles, nunca me había sentido tan querida”.

“Es el mismo programa que te agarra en la calle con un micrófono y uno no contesta porque es lo mínimo que puede hacer. Si no le contestas se enojan”, agregó.

El descargo de China Suárez | Foto: Instagram

